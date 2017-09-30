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Сирия: правительственные войска зачищают от ИГ окрестности трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор
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    Сирия: правительственные войска зачищают от ИГ окрестности трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор

    9:38  30 Сентября 2017  /обновлено: 9:44  30 Сентября 2017
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    Сирия: правительственные войска зачищают от ИГ окрестности трассы Пальмира - Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 30 сентября. Сирийские правительственные войска зачищают от террористической организации «Исламское государство»1 окрестности трассы Пальмира  — Дейр-эз-Зор, сообщили военные источники в САР.

    В районе населенного пункта Аш-Шуля армия Сирии проводит зачистку от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ).

    «Часть террористов ИГ1 бежала в пустыню, после того, как была отбита атака, — цитирует РИА Новости свои источники. — Сейчас армия и союзные силы преследуют противника и зачищают прилегающие к трассе территории».

    Сирия: правительственные войска зачищают от ИГ окрестности трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор

    Зачистка дороги на отрезке между Аш-Шуля и Ас-Сухне необходима для обеспечения безопасности транспортного движения по трассе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дейр эз-зор #армия сирии
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