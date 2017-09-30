Сирия: правительственные войска зачищают от ИГ окрестности трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор

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Дамаск, 30 сентября. Сирийские правительственные войска зачищают от террористической организации «Исламское государство»1 окрестности трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор, сообщили военные источники в САР.

В районе населенного пункта Аш-Шуля армия Сирии проводит зачистку от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ).

«Часть террористов ИГ1 бежала в пустыню, после того, как была отбита атака, — цитирует РИА Новости свои источники. — Сейчас армия и союзные силы преследуют противника и зачищают прилегающие к трассе территории».

Зачистка дороги на отрезке между Аш-Шуля и Ас-Сухне необходима для обеспечения безопасности транспортного движения по трассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.