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Трамп готов принять 45 тысяч беженцев с 1 октября
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    Трамп готов принять 45 тысяч беженцев с 1 октября

    9:46  30 Сентября 2017
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    Трамп готов принять 45 тысяч беженцев с 1 октября

    Вашингтон, 30 сентября. Президент США сократил квоты на прием мигрантов по регионам страны на следующий финансовый год.

    С 1 октября в США смогут легально попасть 45 тысяч мигрантов. Квоты выделены по регионам, но госдепартамент имеет возможность перераспределять неиспользованные квоты с одних регионов на другие, говорится в меморандуме на имя госсекретаря Рекса Тиллерсона.

    В 2018 финансовом году въезд на территорию США разрешен для 19 тысяч мигрантов с африканского континента, пяти тысяч беженцев из Восточной Азии и двух тысяч человек из Европы и Центральной Азии. Всего полторы тысячи квот выделено на ближайшие к США регионы – Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. С Ближнего Востока и Южной Азии американцы готовы принять до 17,5 тысяч мигрантов.

    Автор: Юлия Кошкина
    #мигранты #сша #трамп
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