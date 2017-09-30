Трамп готов принять 45 тысяч беженцев с 1 октября

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Вашингтон, 30 сентября. Президент США сократил квоты на прием мигрантов по регионам страны на следующий финансовый год.

С 1 октября в США смогут легально попасть 45 тысяч мигрантов. Квоты выделены по регионам, но госдепартамент имеет возможность перераспределять неиспользованные квоты с одних регионов на другие, говорится в меморандуме на имя госсекретаря Рекса Тиллерсона.

В 2018 финансовом году въезд на территорию США разрешен для 19 тысяч мигрантов с африканского континента, пяти тысяч беженцев из Восточной Азии и двух тысяч человек из Европы и Центральной Азии. Всего полторы тысячи квот выделено на ближайшие к США регионы – Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. С Ближнего Востока и Южной Азии американцы готовы принять до 17,5 тысяч мигрантов.