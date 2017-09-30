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Правозащитники США подадут в суд на администрацию Трампа из-за нового указа
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    Правозащитники США подадут в суд на администрацию Трампа из-за нового указа

    9:50  30 Сентября 2017
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    Правозащитники США подадут в суд на администрацию Трампа из-за нового указа

    Вашингтон, 30 сентября. Представители правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) хотят подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за иммиграционного указа.

    Правозащитники возмущены новым указом Трампа, согласно которому вводятся визовые ограничения для граждан Чада, Ирана, КНДР, Венесуэлы, Сирии, Сомали и Йемена.

    Правозащитники США подадут в суд на администрацию Трампа из-за нового указа

    Они его назвали антимусульманским и намерены добиться его отмены. Таким образом, «Американский союз защиты гражданских свобод» пообещал подать в суд на администрацию президента Трампа и добиться снятия этих ограничений с государств.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #трамп #правозащитник #указ
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