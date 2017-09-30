Сирийская армия отбила атаку террористов на главный путь снабжения Дейр-эз-Зора

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Дейр-эз-Зор, 30 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке армии союзников отбили у террористов ИГИЛ1 захваченную трассу, ведущую в город Дейр-эз-Зора.

В ожесточенном бою сирийские солдаты отразили атаку террористической группировки. Боевики попытались отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зор и Ас-Сухне, но были разбиты, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.

«В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили», — рассказал источник.

Теперь дорога открыта в направлении города и из него. Этот транспортный путь – артерия, по которой город снабжается гуманитарной помощью, медикаментами, продовольствием.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики ИГИЛ были уничтожены в городе Эль-Карьятейне сирийской провинции Хомс после попытки совершить теракт.

1 Организация запрещена на территории РФ.