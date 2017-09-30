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Глава Красноярского края заявил об участии в губернаторских выборах
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    Глава Красноярского края заявил об участии в губернаторских выборах

    9:22  30 Сентября 2017
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    Глава Красноярского края заявил об участии в губернаторских выборах

    Красноярск, 30 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс будет участвовать в губернаторских выборах.

    Усс рассказал о своих планах на выборы губернатора Красноярского края осенью следующего года.

    «На выборы губернатора я, безусловно, пойду, — цитирует его ТАСС. — Надеюсь, я пришел надолго, но решать будут президент страны и красноярцы».

    Глава Красноярского края заявил об участии в губернаторских выборах

    Усс был назначен временно исполняющим обязанности главы региона накануне, 29 сентября. Президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Толоконского — его предшественника.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #выборы #губернатор #красноярский край #усс
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