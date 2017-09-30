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Минтранс РФ насчитал 28,5 тысячи остающихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»
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    Минтранс РФ насчитал 28,5 тысячи остающихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»

    9:07  30 Сентября 2017
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    Минтранс РФ насчитал 28,5 тысячи остающихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Москва, 30 сентября. На данный момент за рубежом остаются около 28,5 тысячи пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщили в министерстве транспорта России.

    По данным ведомства, после заседания оперативного штаба в связи ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» было перевезено 1355 человек 12 рейсами. Перевозки пассажиров помогают осуществлять «Уральские авиалинии»,  Royal Flight, Azur Air, а также греческая компания Ellin Air, пишет «Подмосковье 360».

    По оценкам Минтранса на данный момент за рубежом остаются 28,5 тысячи человек, передает «Российская газета».

    Минтранс РФ насчитал 28,5 тысячи остающихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Накануне  президент России Владимир Путин отправил два самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия» в Анталию на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #минтранс #пассажиры #вим-авиа
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