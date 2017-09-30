Крупнейший в мире крытый рынок Аль-Мадина снова заработал в сирийском Алеппо

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Алеппо, 30 сентября. В Сирию возвращается мирная жизнь. Самый крупный в мире крытый исторический рынок Аль-Мадина возобновил работу в сирийском Алеппо. Сейчас открылись всего 20 лавок, но планы по восстановлению исторического объекта расписаны на десять лет вперед.

Ранее линия фронта проходила между Аль-Мадиной, где засели боевики и другой достопримечательностью старого города — цитаделью Алеппо, которую контролировали правительственные войска, сообщает ТАСС. Некоторые торговые лавки и ряды рынка были разрушены обстрелами боевиков и пожарами, многие постройки террористы разобрали на укрепления.

Напомним, что Аль-Мадина существует примерно с 14 века и является крупнейшим в мире крытым историческим рынком. Общая протяженность торговых и ремесленных рядов — 13 километров.