САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку ИГ на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира

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Дейр-эз-Зор, 30 сентября. Войска САР и союзные силы при поддержке ВКС РФ отбили мощную атаку террористов группировки «Исламское государство»1* (ИГ1, запрещена в РФ) на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира, которая является главным путем снабжения осажденного города.

Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зор и Эс-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили, сообщает РИА Новости.

Напомним, что трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения осажденного города. По ней ежедневно прибывают колонны с продовольствием и медикаментами, а также колонны сирийского Красного Полумесяца и Креста с гуманитарными грузами.

1 Организация запрещена на территории РФ.