Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Изменилась схема движения транспорта возле аэропорта в Хабаровске
Новости Сирии
САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку ИГ на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку ИГ на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира

    7:59  30 Сентября 2017  /обновлено: 8:38  30 Сентября 2017
    268

    САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку террористов на главный путь снабжения Дейр-эз-Зор

    Дейр-эз-Зор, 30 сентября. Войска САР и союзные силы при поддержке ВКС РФ отбили мощную атаку террористов группировки «Исламское государство»1* (ИГ1, запрещена в РФ) на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира, которая является главным путем снабжения осажденного города.

    Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зор и Эс-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили, сообщает РИА Новости.

    Напомним, что трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения осажденного города. По ней ежедневно прибывают колонны с продовольствием и медикаментами, а также колонны сирийского Красного Полумесяца и Креста с гуманитарными грузами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дэйр-эз-зор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105435

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29630

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43534

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24220

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9201
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия после двух лет операции России в Сирии: 10 главных событий сирийского конфликта

        Сирия после двух лет операции России в Сирии: 10 главных событий сирийского конфликта

        8:00   30 Сентября 2017
        143
        САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку ИГ на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира

        САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку ИГ на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира

        7:59   30 Сентября 2017
        268
        Тиллерсон начнет курировать исполнение антироссийских санкций

        Тиллерсон начнет курировать исполнение антироссийских санкций

        7:02   30 Сентября 2017
        842
        В Минобороны рассказали, как Сирия возвращается к мирной жизни

        В Минобороны рассказали, как Сирия возвращается к мирной жизни

        1:40   30 Сентября 2017
        151