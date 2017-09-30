Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 30 сентября. Украинские силовики за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок и Лозовое и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Украинские силовики вели огонь из 82-миллиметровых минометов, вооружения бронемашин, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано, сообщает ТАСС.