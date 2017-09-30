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Россия
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Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР
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    Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР

    8:03  30 Сентября 2017
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    Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 30 сентября. Украинские силовики за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики.

    Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок и Лозовое и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Украинские силовики вели огонь из 82-миллиметровых минометов, вооружения бронемашин, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

    Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР

    По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано, сообщает ТАСС.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #лнр
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