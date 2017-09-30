«АвтоВАЗ» представил самую «внедорожную» модификацию Lada 4x4

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Москва, 30 сентября. Концерн «АвтоВАЗ» представил машину, которая сможет штурмовать самое серьезное бездорожье. Автопроизводитель объявил о начале продаж новой модификации модели Lada 4x4 под названием Bronto.

Информация появилась на сайте «АвтоВАЗа». Цены на новый внедорожник начинаются от 676 тысяч рублей и доходят до 740 тысяч рублей.

Для того, чтобы новинка могла штурмовать бездорожье, инженеры компании переделали подвеску и особенно её заднюю часть. Мост усилили, а амортизаторам добавили хода. От других моделей автопроизводителя «Бронто» отличается расширенными колесными арками, усиленными пружинами и амортизаторами с увеличенными ходами, самоблокирующимися дифференциалами винтового типа в переднем и заднем мостах и тормозами с ABS.

Кроме этого, в базовое оснащение Lada 4x4 Bronto входит кондиционер, гидроусилитель руля, дополнительная шумоизоляция, аудиоподготовка, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений. Все эти новшества призваны обеспечить автомобилю максимальную проходимость на самых непростых трассах.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» рассекретил цены на новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross.