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Происшествия
Три человека стали жертвами столкновения фургона с медведем в США
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    Три человека стали жертвами столкновения фургона с медведем в США

    6:59  30 Сентября 2017
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    Три человека стали жертвами столкновения фургона с медведем в США

    Райфл, 30 сентября. Столкновение фургона с медведем стало причиной гибели трех человек в американском штате Колорадо.

    Сообщается, что инцидент произошел в пятницу в 03.30 по местному времени (12:30 по московскому времени) на трассе I-70. Обстоятельства столкновения остаются неизвестными.

    В результате аварии погибли двое детей в возрасте 7 и 15 лет. Еще несколько человек, находившихся в фургоне, получили травмы и были доставлены в больницу, передает RT на русском.

    В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование случившегося.

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #дтп #медведь
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