Три человека стали жертвами столкновения фургона с медведем в США

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Райфл, 30 сентября. Столкновение фургона с медведем стало причиной гибели трех человек в американском штате Колорадо.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу в 03.30 по местному времени (12:30 по московскому времени) на трассе I-70. Обстоятельства столкновения остаются неизвестными.

В результате аварии погибли двое детей в возрасте 7 и 15 лет. Еще несколько человек, находившихся в фургоне, получили травмы и были доставлены в больницу, передает RT на русском.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование случившегося.