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МИД Кубы прокомментировал сокращение персонала в посольстве США в Гаване
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    МИД Кубы прокомментировал сокращение персонала в посольстве США в Гаване

    7:06  30 Сентября 2017
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    МИД Кубы прокомментировал сокращение персонала в посольстве США в Гаване

    Гавана, 30 сентября. Руководство Кубы считает, что сокращение персонала посольства США на острове Свободы отрицательно скажется на отношениях двух стран.

    Кубинские власти посчитали такие меры со стороны США «поспешными», сообщает AFP. Руководитель отдела по связям с США МИД Кубы Жозефина Видаль сделала заявление, в котором сказала, что «решение, объявленное государственным департаментом США, поспешное и окажет влияние на двусторонние отношения, в частности на сотрудничество в областях взаимного интереса и на двусторонний обмен различного характера». Видаль подчеркнула, что Гавана не имеет отношения к «акустическим атакам» на американских дипломатов.

    По словам руководителя отдела по связям с США, правительство Кубы строго соблюдает «все обязательства в плане обеспечения безопасности аккредитованных в стране дипломатов и членов их семей». Кроме этого, Видаль заявила, что кубинские власти готовы продолжать сотрудничество с США в расследовании инцидентов.

    Напомним, что ранее глава Госдепа США потребовал от Кубы обеспечить безопасность американских дипломатов.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #куба #политика
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