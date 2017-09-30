Ограничение снято: школы Белогорска возобновили занятия

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Благовещенск, 30 сентября. В школах Белогорска возобновились занятия. Глава города Станислав Мелюков отменил принятое ранее решение об ограничении учебного процесса и отмене культурно-массовых мероприятий.

Ограничительные меры, которые были введены в Белогорске Амурской области из-за солдата, застрелившего сослуживцев и сбежавшего с полигона с оружием, сейчас сняты, сообщила пресс-служба мэра города. Все запланированные мероприятия пройдут в обычном режиме.

Напомним, что накануне солдат расстрелял своих сослуживцев и покинул место службы с оружием. Вскоре он был убит ответным огнем в районе Автобата.