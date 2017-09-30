Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Три человека стали жертвами столкновения фургона с медведем в США
Общество
Ограничение снято: школы Белогорска возобновили занятия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ограничение снято: школы Белогорска возобновили занятия

    7:04  30 Сентября 2017
    42

    Ограничение снято: школы Белогорска возобновили занятия

    Благовещенск, 30 сентября. В школах Белогорска возобновились занятия. Глава города Станислав Мелюков отменил принятое ранее решение об ограничении учебного процесса и отмене культурно-массовых мероприятий.

    Ограничительные меры, которые были введены в Белогорске Амурской области из-за солдата, застрелившего сослуживцев и сбежавшего с полигона с оружием, сейчас сняты, сообщила пресс-служба мэра города. Все запланированные мероприятия пройдут в обычном режиме.

    Напомним, что накануне солдат расстрелял своих сослуживцев и покинул место службы с оружием. Вскоре он был убит ответным огнем в районе Автобата.

    Автор: Алексей Громов
    #школы #белогорск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105386

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29625

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43529

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24198

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9191
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Тиллерсон начнет курировать исполнение антироссийских санкций

        Тиллерсон начнет курировать исполнение антироссийских санкций

        7:02   30 Сентября 2017
        102
        В Минобороны рассказали, как Сирия возвращается к мирной жизни

        В Минобороны рассказали, как Сирия возвращается к мирной жизни

        1:40   30 Сентября 2017
        131
        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        18:31   29 Сентября 2017
        729
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        2677