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Происшествия
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Красноярцев рассмешило ДТП с внедорожником у Театра Оперы и балета
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    Красноярцев рассмешило ДТП с внедорожником у Театра Оперы и балета

    6:45  30 Сентября 2017
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    Красноярцев рассмешило ДТП с внедорожником у Театра Оперы и балета

    Красноярск, 30 сентября. Жителей Красноярска рассмешили фотографии с места ДТП, произошедшего вечером в пятницу, 29 сентября около Театра оперы и балета.

    На фотографии видно, что внедорожник опрокинулся на один бок и повис на ограждениях. Отмечается, что водитель джипа скрылся с места ДТП еще до приезда полиции, однако ему грозит лишение прав. Также его обяжут восстановить ограждение за свой счет.

    А вот комментаторы в социальных сетях начали соревноваться в оригинальности подписи к фото.

    «Акция! Осмотр подвески бесплатно, без подъемника», «Остановочка, выходить будете?», «А он исполнил театр или был балет», «Ралли Париж-Красноярск», — прокомментировали увиденное горожане.

    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #красноярск #внедорожник
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