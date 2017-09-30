Красноярцев рассмешило ДТП с внедорожником у Театра Оперы и балета

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Красноярск, 30 сентября. Жителей Красноярска рассмешили фотографии с места ДТП, произошедшего вечером в пятницу, 29 сентября около Театра оперы и балета.

На фотографии видно, что внедорожник опрокинулся на один бок и повис на ограждениях. Отмечается, что водитель джипа скрылся с места ДТП еще до приезда полиции, однако ему грозит лишение прав. Также его обяжут восстановить ограждение за свой счет.

А вот комментаторы в социальных сетях начали соревноваться в оригинальности подписи к фото.

«Акция! Осмотр подвески бесплатно, без подъемника», «Остановочка, выходить будете?», «А он исполнил театр или был балет», «Ралли Париж-Красноярск», — прокомментировали увиденное горожане.