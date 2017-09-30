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Украина безосновательно обвинила РФ в размещении военных в Белоруссии
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    Украина безосновательно обвинила РФ в размещении военных в Белоруссии

    8:58  30 Сентября 2017
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    Генштаб Украины считает, что РФ оставила войска в Белоруссии после учений

    Киев, 30 сентября. Глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть своих военнослужащих на территории Белоруссии после учений «Запад-2017».

    По словам Муженко, после завершения учений Россия вывела из Белоруссии только небольшую часть солдат и офицеров, сообщает Reuters.

    «У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений, при том, что было объявлено об участии в учениях 12500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами», — сказал он, отметив, что, по его мнению, данная цифра не соответствует действительности.

    Заявление Виктора Муженко никем официально не подтверждено.

    Автор: Ирина Новикова
    #белоруссия #украина #учения #армия рф
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