Украина безосновательно обвинила РФ в размещении военных в Белоруссии

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Киев, 30 сентября. Глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть своих военнослужащих на территории Белоруссии после учений «Запад-2017».

По словам Муженко, после завершения учений Россия вывела из Белоруссии только небольшую часть солдат и офицеров, сообщает Reuters.

«У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений, при том, что было объявлено об участии в учениях 12500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами», — сказал он, отметив, что, по его мнению, данная цифра не соответствует действительности.

Заявление Виктора Муженко никем официально не подтверждено.