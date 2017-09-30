Тиллерсон начнет курировать исполнение антироссийских санкций

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Вашингтон, 30 сентября. Госсекретарь Рекс Тиллерсон будет курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий меморандум.

В пресс-релизе, который опубликован на сайте Белого дома, говорится, что Тиллерсон будет курировать ряд статей закона в отношении России. Речь идет о законодательном закреплении санкций, введённых в 2014 году в связи с ситуацией на Украине, а также из-за якобы имевших место «российских» кибератаках. Кроме этого, Тиллерсону поручено следить за выполнением санкций в отношении КНДР.

Еще в обязанности Тиллерсона будет входить принятие решений об отказе в выдаче виз для тех, кто «наносит ущерб кибербезопасности любых лиц, демократических институтов или правительств, действуя от имени властей России».

Ранее Тиллерсон рассказал, как США намерены урегулировать кризис с КНДР.