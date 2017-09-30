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Житель Кемерово убил свою подругу и начал ее поиски
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    Житель Кемерово убил свою подругу и начал ее поиски

    6:03  30 Сентября 2017
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    Житель Кемерово убил свою подругу и начал ее поиски

    Кемерово, 30 сентября. Пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области сообщила, что житель Кемерово убил свою сожительницу, а потом начал ее поиски.

    По данным следствия, в августе 38-летнйи мужчина до смерти избил свою сожительницу во время устроенной ею сцены ревности. Тело убитой он спрятал в лесу, а через несколько дней начал ее поиски вместе с родителями погибшей.

    Потерпев неудачу в поиске, родственники женщины обратились в полицию, где мужчина признался в содеянном и указал место, где он спрятал тело.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, до суда он помещен под стражу.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Кемеровской области завели уголовное дело против водителя молоковоза, по вине которого погибли два человека.

    Автор: Ирина Новикова
    #убийство #кемерово
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