Житель Кемерово убил свою подругу и начал ее поиски

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Кемерово, 30 сентября. Пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области сообщила, что житель Кемерово убил свою сожительницу, а потом начал ее поиски.

По данным следствия, в августе 38-летнйи мужчина до смерти избил свою сожительницу во время устроенной ею сцены ревности. Тело убитой он спрятал в лесу, а через несколько дней начал ее поиски вместе с родителями погибшей.

Потерпев неудачу в поиске, родственники женщины обратились в полицию, где мужчина признался в содеянном и указал место, где он спрятал тело.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, до суда он помещен под стражу.

Ранее RT на русском сообщало, что в Кемеровской области завели уголовное дело против водителя молоковоза, по вине которого погибли два человека.