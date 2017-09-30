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Прошло два года с начала операции российских ВКС в Сирии
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    Прошло два года с начала операции российских ВКС в Сирии

    5:27  30 Сентября 2017
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    Прошло два года с начала операции российских ВКС в Сирии

    Дамаск, 30 сентября. 30 сентября исполняется два года с начала операции российских Воздушно-космических сил в Сирии.

    Напомним, что президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе против боевиков террористических группировок.

    Решение о начале операции было принято президентом РФ Владимиром Путиным и единогласно поддержано Советом Федерации.

    Выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России, в которую вошли более 50 самолетов и вертолетов.Прошло два года с начала операции российских ВКС в Сирии

    Также в операции принимает участие морская группировка, часть кораблей которой находятся в Средиземном море.

    Ранее RT на русском сообщало, что к сентябрю 2017 года более 87% территории Сирии освобождено от боевиков группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #операция #вкс рф
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