Прошло два года с начала операции российских ВКС в Сирии

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Дамаск, 30 сентября. 30 сентября исполняется два года с начала операции российских Воздушно-космических сил в Сирии.

Напомним, что президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе против боевиков террористических группировок.

Решение о начале операции было принято президентом РФ Владимиром Путиным и единогласно поддержано Советом Федерации.

Выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России, в которую вошли более 50 самолетов и вертолетов.

Также в операции принимает участие морская группировка, часть кораблей которой находятся в Средиземном море.

Ранее RT на русском сообщало, что к сентябрю 2017 года более 87% территории Сирии освобождено от боевиков группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.