Беспошлинный порог для покупок в Интернете могут снизить в 50 раз

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Москва, 30 сентября. Порог беспошлинного ввоза продукции в международных почтовых отправлениях в Россию может быть снижен в 50 раз. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что правительство планирует уменьшить данный порог с 1000 до 20 евро. Ожидаемое пополнение государственного бюджета от подобных мер составляет 30 млрд рублей, — пишет ТАСС.

Предложение высказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ, — уточняет Газета.ru.