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Общество
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Россия
Беспошлинный порог для покупок в Интернете могут снизить в 50 раз
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    Беспошлинный порог для покупок в Интернете могут снизить в 50 раз

    2:58  30 Сентября 2017
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    Беспошлинный порог для покупок в Интернете могут снизить в 50 раз

    Москва, 30 сентября. Порог беспошлинного ввоза продукции в международных почтовых отправлениях в Россию может быть снижен в 50 раз. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что правительство планирует уменьшить данный порог с 1000 до 20 евро. Ожидаемое пополнение государственного бюджета от подобных мер составляет 30 млрд рублей, — пишет ТАСС.

    Предложение высказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ, — уточняет Газета.ru.

    Автор: Cергей свазовский
    #россия #интернет #покупки #пошлины
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