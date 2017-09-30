Глава Минздрава США подал в отставку

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Вашингтон, 30 сентября. Глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Том Прайс подал рапорт об отставке.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп согласился с его решением.

Отмечается, что в качестве временно исполняющего обязанности главы Минздрава Трамп намерен назначить Дона Райта, являющегося заместителем министра здравоохранения США и директором управления по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, говорится в материале Газеты.ру.

Ранее стало известно, что Прайс для министерских поездок по стране нанимал за казенный счет частные самолеты.