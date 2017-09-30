Сирия: боевики ИГИЛ были уничтожены в Эль-Карьятейне после попытки теракта

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Дамаск, 30 сентября. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 были уничтожены в городе Эль-Карьятейне сирийской провинции Хомс после попытки совершить теракт. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Отмечается, что боевики выли обнаружены и ликвидированы.

Накануне Газета.ru сообщала о крушении американского военного самолета в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.