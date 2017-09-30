Ракета Ariane 5 успешно вывела два спутника на орбиту Земли

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Париж, 30 сентября. Пресс-служба компании Arianespace сообщила, что тяжелая ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела два спутника связи на орбиту Земли.

Сообщается, что пуск ракеты был осуществлен в 00:56 по московскому времени субботы. Спутники были выведены на орбиту спустя 47 минут после старта ракеты.

Отмечается, что спутник Intelsat 37e обеспечит спутниковую связь в Европе, Северной и Латинской Америке, а также Африке.

Второй запущенный спутник - BSAT-4a - предназначается для передачи сигнала прямого телевизионного вещания в Японском архипелаге.

Ранее Газета.ру сообщала, что ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывела на геостационарную орбиту китайский спутник связи AsiaSat-9.