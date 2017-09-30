Сирия: САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку боевиков ИГ у станции Т-3 в Хомсе

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Хомс, 30 сентября. Сирийские правительственные войска, поддерживаемые ВКС РФ, успешно отбили атаку боевиков в провинции Хомс.

Сообщается, что САА при поддержке российских ВКС отразили атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) у станции Т-3 к востоку от Пальмиры в Хомсе.

Отмечается, что атаками в Хомсе боевики пытались отвлечь сирийскую армию от Дейр эз-Зора.

Ранее Газета.ру сообщала, что более 800 человек из незаконных вооруженных формирований перешли на сторону правительственных войск Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.