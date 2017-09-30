В Минобороны рассказали, как Сирия возвращается к мирной жизни

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Москва, 30 сентября. В сирийских городах продолжается восстановление социально-значимых объектов инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, местные власти ремонтируют школы и больницы, восстанавливают производство.

В частности, в Эль-Баас в провинции Эль-Кунейтра завершена модернизация двух из десяти водозаборных станций. Здесь заменили трубы водоснабжения и установили водяные насосы повышенной мощности. Это позволило дополнительно обеспечить питьевой водой 100 жителей города.

В Джебаб в провинции Дамаск отремонтировали единственный медпункт, а в городе Хомс силами городской администрации начался ремонт средней школы №1, где обучаются 400 учеников.

В Адра провинции Дамаск частично восстановлена фабрика по производству пластиковых стульев, которые отправят в школы и больницы. Также в Минобороны сообщили о расширении производства по изготовлению резервуаров для транспортировки и хранения воды. Вскоре будут производиться трубы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию сирийского города Дейр эз-Зор.