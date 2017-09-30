Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре обеспокоила Запад
Анкара, 30 сентября. Пятая за текущий год встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обеспокоила Запад.
Более чем полуторачасовая встреча российского и турецкого лидеров прошла в Анкаре в четверг. На следующий день зарубежная пресса вышла с заголовками, выражающими обеспокоенность данными переговорами, говорится в материале газеты «Известия».
Издания предположили, что Путин прилетел в Анкару для того, чтобы укрепить российско-турецкие взаимоотношения. Также была высказана версия, что за дружбой лидеров стоит какой-то секретный план.
Еще один заголовок гласит: «Путин отправился в Анкару, чтобы успокоить друга Эрдогана».
Ранее Газета.ру сообщала, что, на встрече в Анкаре Путин и Эрдоган договорились, что вместе с Ираном будет продолжена работа по деэскалации в Сирии.