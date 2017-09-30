Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре обеспокоила Запад

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Анкара, 30 сентября. Пятая за текущий год встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обеспокоила Запад.

Более чем полуторачасовая встреча российского и турецкого лидеров прошла в Анкаре в четверг. На следующий день зарубежная пресса вышла с заголовками, выражающими обеспокоенность данными переговорами, говорится в материале газеты «Известия».

Издания предположили, что Путин прилетел в Анкару для того, чтобы укрепить российско-турецкие взаимоотношения. Также была высказана версия, что за дружбой лидеров стоит какой-то секретный план.

Еще один заголовок гласит: «Путин отправился в Анкару, чтобы успокоить друга Эрдогана».

Ранее Газета.ру сообщала, что, на встрече в Анкаре Путин и Эрдоган договорились, что вместе с Ираном будет продолжена работа по деэскалации в Сирии.