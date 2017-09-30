Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
ГИБДД и дорожные службы справились с пробкой в центре Петербурга
Весь мир
Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре обеспокоила Запад
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре обеспокоила Запад

    2:34  30 Сентября 2017  /обновлено: 2:34  30 Сентября 2017
    53

    Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре обеспокоила Запад

    Анкара, 30 сентября. Пятая за текущий год встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обеспокоила Запад.

    Более чем полуторачасовая встреча российского и турецкого лидеров прошла в Анкаре в четверг. На следующий день зарубежная пресса вышла с заголовками, выражающими обеспокоенность данными переговорами, говорится в материале газеты «Известия».

    Издания предположили, что Путин прилетел в Анкару для того, чтобы укрепить российско-турецкие взаимоотношения. Также была высказана версия, что за дружбой лидеров стоит какой-то секретный план.Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре обеспокоила Запад

    Еще один заголовок гласит: «Путин отправился в Анкару, чтобы успокоить друга Эрдогана».

    Ранее Газета.ру сообщала, что, на встрече в Анкаре Путин и Эрдоган договорились, что вместе с Ираном будет продолжена работа по деэскалации в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
    #владимир путин #реджеп тайип эрдоган #запад #сми
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105350

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29620

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43514

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24172

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9181
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Минобороны рассказали, как Сирия возвращается к мирной жизни

        В Минобороны рассказали, как Сирия возвращается к мирной жизни

        1:40   30 Сентября 2017
        41
        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        18:31   29 Сентября 2017
        658
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        2454
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        1008