Военный, сбежавший с оружием с полигона в Амурской области, погиб в ходе перестрелки

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Благовещенск, 30 сентября. Военный, сбежавший с оружием с полигона в Амурской области, получил смертельное ранение в ходе перестрелки с подразделением антитеррористичесх сил. Об этом сообщил источник в Восточном военном округе.

Отмечается, что в ходе задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, создав прямую угрозу жизни для сил антитеррора. К злоумышленнику применили табельное оружие. В результате он получил смертельное ранение.

На месте происшествия работает комиссия Минобороны РФ, - пишет РИА Новости.

Накануне сообщалось, что военнослужащий открыл огонь в Амурской области.