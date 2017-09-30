Сирия: опубликованы кадры продвижения САА к последним опорным пунктам ИГ в Дейр эз-Зор

В Избранное

Дейр эз-Зор (Сирия), 30 сентября. СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено продвижение Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ к последним оплотам боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор.

Видео с говорящим названием «ИГ на грани полного краха в Дейр эз-Зоре» опубликовало агентство Fars News Agency.

Сообщается, что САА выбили боевиков ИГ из нескольких районов провинции Дейр эз-Зор и двинулись к последним опорным пунктам террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.