Власти ЛНР пообещали на 5% поднять зарплаты бюджетникам

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Луганск, 30 сентября. Исполняющая обязанности министра Совета министров самопровозглашенной ЛНР Наталья Хоршева сообщила, что власти республики увеличат зарплаты бюджетникам на 5%.

Сообщается, что Совет Министров ЛНР принял решение с 1 октября увеличить на 5% заработные платы работникам бюджетной сферы и органов государственного управления.

«Данное повышение окладов коснется всех без исключения государственных служащих и работников учреждений, финансируемых из бюджета республики», — пояснила Хоршева.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не бросит в беде жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.