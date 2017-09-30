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Общество
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Власти ЛНР пообещали на 5% поднять зарплаты бюджетникам
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    Власти ЛНР пообещали на 5% поднять зарплаты бюджетникам

    1:23  30 Сентября 2017
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    Власти ЛНР пообещали на 5% поднять зарплаты бюджетникам

    Луганск, 30 сентября. Исполняющая обязанности министра Совета министров самопровозглашенной ЛНР Наталья Хоршева сообщила, что власти республики увеличат зарплаты бюджетникам на 5%.

    Сообщается, что Совет Министров ЛНР принял решение с 1 октября увеличить на 5% заработные платы работникам бюджетной сферы и органов государственного управления.

    «Данное повышение окладов коснется всех без исключения государственных служащих и работников учреждений, финансируемых из бюджета республики», — пояснила Хоршева.

    Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не бросит в беде жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Автор: Ирина Новикова
    #лнр #зарплата #бюджетники
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