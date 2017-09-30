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Политика
Глава Европарламента назвал референдум в Каталонии противоречащим законам ЕС
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    Глава Европарламента назвал референдум в Каталонии противоречащим законам ЕС

    1:01  30 Сентября 2017
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    Глава Европарламента назвал референдум в Каталонии противоречащим законам ЕС

    Барселона, 30 сентября. Запланированный на 1 октября референдум о независимости Каталонии незаконен, заявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

    По словам Таяни, референдум «противоречит конституции страны, соответственно, он противоречит европейским законам».

    При этом, в интервью ТАСС, он добавил, что лучшим решением стал бы «политический диалог между испанским правительством и властями Каталонии».

    Глава Европарламента назвал референдум в Каталонии противоречащим законам ЕС

    Как сообщала «Газета.ру», власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

    Автор: Олеся Волкова
    #евросоюз #европарламент #каталония #испания
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