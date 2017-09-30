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Донбасс: российские звезды дали большой концерт в ЛНР 
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    Донбасс: российские звезды дали большой концерт в ЛНР 

    0:45  30 Сентября 2017
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    Донбасс: российские звезды дали большой концерт в ЛНР 

    Луганск, 30 сентября. Российские звезды Стас Пьеха, Марк Тишман, Лоя и Natella выступили в центре столицы Луганской народной республики на праздничном концерте в честь 75-летней годовщины создания молодежной подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия».

    Пьеха поблагодарил зрителей за теплый прием и подчеркнул необходимость сохранения памяти о подвигах героев прошлого. Как рассказал певец, последний раз в Луганске он был пять лет назад.

    «Я соскучился, конечно, по Луганску, у меня здесь много друзей, у меня отсюда в моей команде были ребята», — цитирует Пьеху ЛуганскИнформЦентр.

    Natella поделилась, что ее подруга из Луганска, поэтому ей хорошо знаком характер луганчан.

    Певица призналась, что приехать в зону конфликта было «страшновато». «Если сидеть дома и боятся, то жизнь тогда серая и скучная. Поэтому я здесь с вами и буду еще приезжать, если вы будете меня приглашать», — сказала певица.

    Донбасс: российские звезды дали большой концерт в ЛНР 

    Как сообщала «Газета.ру», в феврале главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса, включающую в себя оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

    Автор: Олеся Волкова
    #донбасс #лнр #новороссия #стаспьеха #марктишман #лоя #natella
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