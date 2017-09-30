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Сирия: поддержка ВКС РФ позволила армии САР освободить более 89% страны
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    Сирия: поддержка ВКС РФ позволила армии САР освободить более 89% страны

    0:26  30 Сентября 2017  /обновлено: 0:37  30 Сентября 2017
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    Сирия: поддержка ВКС РФ позволила армии САР освободить более 89% страны

    Дамаск, 30 сентября. С момента начала операции ВКС РФ в Сирии прошло два года. За это время сирийским правительственным войскам при поддержке российской авиации удалось освободить от присутствия террористов 89% страны. Об этом сообщает ТАСС.

    Агентство отмечает, что усилия Москвы также во многом содействовали консолидации формирований оппозиции в борьбе против «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) и других террористических группировок.

    Окончательное поражение террористов в Сирии все ближе, — пишет ТАСС.

    Накануне в Минобороны России назвали количество ударов ВКС РФ по позициям террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #террористы #вкс рф #игил #два года
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