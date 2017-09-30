Генпрокурор Украины усмотрел российский след во взрывах в Виннице

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Киев, 30 сентября. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что причиной взрывов на складах боеприпасов в Виннице стала «диверсия» России. Обвинения прозвучали уже после того, как главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос официально опроверг подобную информацию.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган опубликовала видео его выступления на телеканале «Интер» на своей странице в Facebook.

«Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии», — заявил Луценко.

Напомним, в минувший вторник на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар, который удалось локализовать только на следующий день.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о том, что в Калиновке находились диверсионные группы. По его словам, на складах не работала пожарная сигнализация.

Ранее различные эксперты высказывали идею о том, что причиной взрыва могла стать либо халатность, либо инцидент является следствием попытки скрыть хищения вооружения, которые, возможно, осуществлялись.

О том, что причиной пожара на складах в Винницкой области могла стать месть министерству обороны Украины или воровство, заявлял, в частности, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко ранее указала на то, что украинские власти таким образом могли попытаться скрыть факты незаконной продажи оружия.