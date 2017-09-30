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Общество
Фотографию Путина с личной подписью вручили жителю Марий Эл 
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    Фотографию Путина с личной подписью вручили жителю Марий Эл 

    0:00  30 Сентября 2017
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    Фотографию Путина с личной подписью вручили жителю Марий Эл 

    Йошкар-Ола, 30 сентября. Житель Йошкар-Олы получил в подарок от президента РФ Владимира Путина его фотографию с личным автографом.

    Фотографию президента с его подписью Владимиру Еремину вручил главный федеральный инспектор по Марий Эл Петр Журавлев по поручению полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.

    Как сообщает «Медиапоток», так Еремина и его сына отблагодарили за создание уникального альбома-каталога «Парашютная символика СССР и России. От создания до наших дней».

    На изготовление каталога ушло пять лет. Его авторы объехали всю страну, встретились с десятками коллекционеров. В каталог вошли 4,4 тыс. фотоснимков с изображением знаков с парашютной символикой. 

    Один из экземпляров уникальной книги ранее жители республики отправили Путину.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #марийэл
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