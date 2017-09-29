Генпрокурор Украины Луценко назвал взрывы арсенала под Винницей диверсией

В Избранное

Киев, 29 сентября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что взрывы арсеналов в Винницкой области на Украине стали результатом «диверсии России». Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

По его словам, следствие «склонно видеть вмешательство России» в деле о взрыве боеприпасов под Винницей и других аналогичных инцидентах.

Накануне советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк предположил, что взрывы стали следствием халатности украинских военнослужащих.

Кроме того, высказывается мнение, что взрывы связаны с разворовыванием оружия и боеприпасов со стороны ВСУ.