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Украина
Генпрокурор Украины Луценко назвал взрывы арсенала под Винницей диверсией
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    Генпрокурор Украины Луценко назвал взрывы арсенала под Винницей диверсией

    23:33  29 Сентября 2017  /обновлено: 23:41  29 Сентября 2017
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    Генпрокурор Украины Луценко назвал взрывы арсенала под Винницей диверсией

    Киев, 29 сентября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что взрывы арсеналов в Винницкой области на Украине стали результатом «диверсии России». Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

    По его словам, следствие «склонно видеть вмешательство России» в деле о взрыве боеприпасов под Винницей и других аналогичных инцидентах.

    Накануне советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк предположил, что взрывы стали следствием халатности украинских военнослужащих.

    Кроме того, высказывается мнение, что взрывы связаны с разворовыванием оружия и боеприпасов со стороны ВСУ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #луценко #калиновка #склад #взрывы #винницкая область
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