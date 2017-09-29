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Минобороны назвало число ударов ВКС РФ по террористам ИГ в Сирии
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    Минобороны назвало число ударов ВКС РФ по террористам ИГ в Сирии

    22:59  29 Сентября 2017
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    Минобороны назвало число ударов ВКС РФ по террористам ИГ в Сирии

    Москва, 29 сентября. ВКС России нанесли более 99 тыс. подтвержденных средствами объективного контроля точных ударов по террористам в Сирии, что привело к стратегическому перелому в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков усомнился в сделанном ранее заявлении главы британского военного ведомства Майкла Феллона о «неоценимом» вкладе Великобритании в разгроме «жалкой секты» ИГ. 

    В Минобороны напомнили, что с 2014 года британские королевские ВВС нанесли по террористам и в Ираке, и в Сирии всего около 1,5 тыс. ударов.

    «Тогда как ВКС России нанесли более 99 тыс. подтвержденных средствами объективного контроля точных ударов по террористам в одной Сирии, что и обусловило стратегический перелом в борьбе с ИГ», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

    Минобороны назвало число ударов ВКС РФ по террористам ИГ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #сирия #иг #игил #вкс #исламскоегосударство
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