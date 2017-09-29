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Россия поставит Сирии 3 млн тонн пшеницы за три года
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    Россия поставит Сирии 3 млн тонн пшеницы за три года

    22:47  29 Сентября 2017
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    Россия поставит Сирии 3 млн тонн пшеницы за три года

    Дамаск, 29 сентября. Россия и Сирийская Арабская Республика заключили договор о поставке 3 млн тонн пшеницы, которые будут поставлены на протяжении трех лет. Об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что уже в 2017-м году Дамаск импортирует из РФ около 1,7 млн тонн. Правительство Сирии стремится к увеличению стратегических запасов пшеницы,  — цитирует Reuters министра внутренней торговли и защиты прав потребителей САР Абдаллу аль-Гарби.

    Ранее сообщалось о планах Венесуэлы увеличить импорт пшеницы из России.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сирия #пшеница #поставки
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