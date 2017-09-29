Сирия: два населенных пункта в провинции Хама присоединились к перемирию

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Москва, 29 сентября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за минувшие сутки были подписаны два соглашения о режиме прекращения огня в провинции Хама. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«За сутки подписаны соглашения с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в двух населенных пунктах – Кубейбат-Абу-эль-Худа и Загрин провинции Хама, о присоединении к режиму прекращения боевых действий», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные провели гуманитарные акции в провинциях Дамаск, Хомс и Алеепо, куда были доставлены более 1,8 тонны продуктов питания.