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Сирия: два населенных пункта в провинции Хама присоединились к перемирию
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    Сирия: два населенных пункта в провинции Хама присоединились к перемирию

    22:47  29 Сентября 2017
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    Сирия: два населенных пункта в провинции Хама присоединились к перемирию

    Москва, 29 сентября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за минувшие сутки были подписаны два соглашения о режиме прекращения огня в провинции Хама. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    «За сутки подписаны соглашения с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в двух населенных пунктах – Кубейбат-Абу-эль-Худа и Загрин провинции Хама, о присоединении к режиму прекращения боевых действий», — говорится в сообщении.

    Кроме того, за минувшие сутки российские военные провели гуманитарные акции в провинциях Дамаск, Хомс и Алеепо, куда были доставлены более 1,8 тонны продуктов питания.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #минобороны рф #перемирие
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