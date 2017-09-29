Власти Ставрополья обсудили с актером Пускепалисом новые культурные проекты

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Ставрополь, 29 сентября. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время рабочей встречи с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом обсудил реализацию новых проектов в сфере культуры в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.

Губернатор поговорил с Пускепалисом о перспективах реализации новых проектов в сфере культуры в регионе Кавминвод. Помимо этого на встрече поднимались вопросы привлечения туристов в регион.

В администрации напомнили, что в регионе проходит масса интересных мероприятий. В частности, международный форум искусств «Золотой Витязь» и межрегиональный форум творческих союзов «Белая акация».