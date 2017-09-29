В Башкирии стартовал традиционный рейд ГИБДД

В Избранное

Уфа, 29 сентября. В Башкирии стартовал традиционный пятничный рейд ГИБДД. Об этом заявил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

«Будьте аккуратны и внимательны. Рассчитываю на ваше понимание и поддержку! Безопасных вам дорог», — написал Гильмутдинов в своем Instagram.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, автоинспекторы будут обращать внимание на соблюдение скоростного режима и выполнения требований дорожных знаков и светофоров.