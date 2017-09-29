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В Ленинградской области 13-летняя школьница зверски избила бывшую подругу
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    В Ленинградской области 13-летняя школьница зверски избила бывшую подругу

    22:26  29 Сентября 2017
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    В Ленинградской области 13-летняя школьница зверски избила бывшую подругу

    Ленинградская область, 29 сентября. В Тихвине произошел инцидент с избиением несовершеннолетней девочки, который сняли на видео и выложили в Сеть.

    Событие произошло в августе, однако широкую огласку получило после того, как видеоролик показали в эфире федеральных телеканалов. На видео зафиксировано, как 13-летняя девочка жестоко избивает бывшую 11-летнюю подругу. Мама пострадавшей обратилась в полицию, а дочь отправила на обследование в больницу.

    По данным следствия, обе девочки раньше дружили, но потом поссорились до такой степени, что началась драка, превратившаяся в избиение. Младшая просто лежала на земле и получала удары ногами от бывшей подруги. Правоохранители не могут привлечь к ответственности 13-летнюю девочку из-за слишком юного возраста. Однако в настоящее время проводят расследование по факту возможного присутствия взрослых, которые не вмешались в конфликт школьниц.

    Автор: Алексей Громов
    #тихвин #ленинградская область
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