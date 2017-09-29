В Ленинградской области 13-летняя школьница зверски избила бывшую подругу

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Ленинградская область, 29 сентября. В Тихвине произошел инцидент с избиением несовершеннолетней девочки, который сняли на видео и выложили в Сеть.

Событие произошло в августе, однако широкую огласку получило после того, как видеоролик показали в эфире федеральных телеканалов. На видео зафиксировано, как 13-летняя девочка жестоко избивает бывшую 11-летнюю подругу. Мама пострадавшей обратилась в полицию, а дочь отправила на обследование в больницу.

По данным следствия, обе девочки раньше дружили, но потом поссорились до такой степени, что началась драка, превратившаяся в избиение. Младшая просто лежала на земле и получала удары ногами от бывшей подруги. Правоохранители не могут привлечь к ответственности 13-летнюю девочку из-за слишком юного возраста. Однако в настоящее время проводят расследование по факту возможного присутствия взрослых, которые не вмешались в конфликт школьниц.