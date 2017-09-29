Минфин сделал прогноз по курсу рубля до 2035 года

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Москва, 29 сентября. Номинальный курс доллара в 2031–2035 годах составит 82,5 рубля, следует из базового сценария Министерства финансов РФ. В худшем для экономики случае рубль ослабнет до 84,2 рубля за доллар. Такие данные содержатся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза, который Минфин внес в Госдуму вместе с бюджетом.

Отмечается, что данные касаются номинального валютного курса, тогда как реальный эффективный курс рубля будет «относительно стабильным» на всем горизонте прогнозирования.

В 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара будет составлять 64,8 рубля, в следующую пятилетку — 71,5 рубля, в 2026–2030 годах — 77,1 рубля, сообщает РБК.