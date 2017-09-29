Глава РАН поделился впечатлениями от встречи с Путиным

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Москва, 29 сентября. Избранный накануне глава российской академии наук (РАН) Александр Сергеев поделился своими впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, вокруг президента существует «особое поле», располагающее к откровенной беседе. Сергеев добавил, что ни о чем не просил Путина.

«Мы должны показать, что начали действовать», — сказал Сергеев.

Ранее сообщалось, что более двух третей россиян готовы отдать голоса Владимиру Путину.