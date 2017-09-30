Сирия новости 30 сентября 07.00: ИГ препятствует беженцам Дейр эз-Зора; «Джейш аль-Ислам» готовит атаку на «Ахрар аш-Шам»

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Сирия, 30 сентября. «Хайят Тахрир аш-Шам» планирует полностью захватить провинции Идлиб и Алеппо; у ИГ1 в Дейр эз-Зоре обнаружены снайперские винтовки стран НАТО и западные тепловизоры; «Джейш аль-Ислам» готовит атаку на «Ахрар аш-Шам» в провинции Дамаск. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглась артиллерийскому обстрелу в провинции Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»: было выбито из населенных пунктов Хашам и Табии в район Дждайед-Агедат провинции Дейр эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: доставили минометы на свою позицию к югу от Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила склад САА в провинции Эль-Кунейтра.

«Демократические силы Сирии» (SDF): установили контроль над районом Аль-Фуркан в Ракке.

Провинция Дамаск

Ситуация в районе Восточной Гуты между группировками так называемой «умеренной» оппозиции продолжает накаляться. Об этом сообщают военные источники. В результате имеющихся противоречий, исламисткая группировка «Джейш аль-Ислам» в ближайшее время может пойти в атаку на позиции протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» в районе населенного пункта Хараста.

Одновременно с этим, боевики вооруженной оппозиции вынуждают сирийские правительственные войска наступать на невыгодных направлениях. Для этого применяются атаки маневренными группами и минирование местности. Так, военные эксперты предполагают, что противостоящие силам Башара Асада группировки попытаются загнать подразделения САА на минные поля, расположенные северо-западнее населенного пункта Дума и юго-западнее населенного пункта Нашабия.

Провинция Алеппо

Основной проблемой для правительственных сил остается террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам», которая не оставляет своих планов по установлению полного контроля над провинциями Идлиб, Алеппо и районами, граничащими с курдскими формированиями. При этом, группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» не прекращают боестолкновений на севере провинции Хама в районе Аль-Латаминского кармана.

Для достижения своих целей, полевые командиры «Джебхат ан-Нусры», по сообщениям военных источников, организовали доставку минометов и боеприпасов в район населенного пункта Нимания, который располагается в 24 километрах к югу от Алеппо.

По имеющейся информации, террористы также наращивают свою численность в районах населенных пунктах Ниц, Мансура, Хан-эль-Асаль, Хан-Туман и Анадан. Здесь боевики укрепляют свои позиции и запасаются боеприпасами. Это позволяет ожидать в ближайшее время серьезного наступления террористов с юга и запада от Алеппо.

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства» были уничтожены в городе Эль-Карьятейн в сирийской провинции Хомс после попытки совершить теракт. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС отразили атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» у станции Т-3 к востоку от Пальмиры в Хомсе. Отмечается, что атаками в Хомсе боевики пытались отвлечь сирийскую армию от Дейр эз-Зора.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» продолжают упорно обороняться. Об этом сообщают осведомленные источники на местах. Стремясь удержать занимаемые ими позиции, отряды ИГ предпринимает попытки контратак подразделений правительственных войск. По имеющимся данным, для этого «Исламское государство» организовало доставку вооружения и проводит ротацию боевиков, действующих на передовых позициях.

В восточной и юго-восточной части провинции ИГ продолжает оборудовать новые опорные пункты и минировать подходы к ним. По некоторым данным террористы минируют также технику, брошенную местным населением. Основные направления усилены снайперами, имеющими на вооружении снайперские винтовки стран НАТО и западные тепловизоры.

Местное население продолжает покидать населенные пункты на восточном берегу реки Евфрат, контролируемые «Исламским государством»1. Вместе с тем, боевики продолжают вербовать в свои ряды гражданское население. Для этого полевые командиры ИГ увеличили количество блокпостов, препятствующих бегству местных жителей и дезертиров из районов ведения боевых действий.

Провинция Ракка

В городе Ракка продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». В эпицентре противостояния находится стадион в старом городе. Также сообщается, что бойцы курдских отрядов ополчения установили контроль над районом Аль-Фуркан. В боях за кварталы старого города курдскими ополченцами было ликвидировано, по меньшей мере, восемь террористов ИГ.

В рамках операции «Гнев Евфрата» курдские вооруженные формирования продолжают вести позиционные бои в районах Аль-Барид, Ан-Нахдан, Хишам-Абдумалик, Хана, Мансур, Щималь-Сиккат. Под контролем SDF в настоящий момент находится 15 из 24 кварталов города, что составляет 90% от общей площади Ракки.

Провинция Хама

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за минувшие сутки были подписаны два соглашения о режиме прекращения огня в населенных пунктах Кубейбат-Абу-эль-Худа и Загрин в провинции Хама.

Провинция Кунейтра

В городе Эль-Баас в провинции Эль-Кунейтра завершена модернизация двух из десяти водозаборных станций. Здесь заменили трубы водоснабжения и установили водяные насосы повышенной мощности. Это позволило дополнительно обеспечить питьевой водой 100 жителей города, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В районе населенных пунктов Таль аль-Ашар и Сарая ас-Сакри зафиксирован обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны Сирийской свободной армии (ССА). Также боевики ССА провели обстрел склада боеприпасов САА с применением тяжелой артиллерии. В результате ударов повстанцев хранилище в районе населенного пункта Таль аль-Ашар было уничтожено.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра наряду с провинциями Даръа и Эс-Сувейда входят в юго-западную зону деэскалации. Однако некоторые группировки не поддерживают установленный режим прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)