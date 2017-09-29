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Российские сенаторы нашли способ борьбы с телефонными террористами
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    Российские сенаторы нашли способ борьбы с телефонными террористами

    21:36  29 Сентября 2017
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    Российские сенаторы нашли способ борьбы с телефонными террористами

    Москва, 29 сентября. Члены Совета Федерации разработали новый законопроект, который может снизить число ложных звонков о минировании. Об этом в пятницу заявила глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова.

    Российские сенаторы нашли способ борьбы с телефонными террористами

    По ее словам, многие телефонные террористы пользуется функцией подмены номера, чтобы остаться безнаказанными. Новый законопроект обяжет операторов связи показывать истинный номер звонящего абонента, который смогут отследить правоохранительные органы, передает РИА Новости.

    «Это снизит накал действий телефонных террористов», — уверена парламентарий.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #совфед #законопроект #связь #телефонный терроризм
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