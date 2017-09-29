Белый дом не доверяет программам «Лаборатории Касперского»

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Вашингтон, 29 сентября. Власти Соединенных Штатов Америки не доверяют компании «Лаборатория Касперского». Об этом заявил журналистам координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.

Ранее стало известно о том, что российская компания готова передать американским властям исходный код своих программ для изучения.

«Это программный продукт, который автоматически обновляется каждый день, так что исходный код, который нам показывают сегодня, может измениться завтра, и нет никаких гарантий, что можно доверять этому обновлению», — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщала Газета.Ru, сенат США ограничил использование продуктов «Лаборатории Касперского» федеральными службами страны.