Сирия итоги за сутки на 30 сентября 06.00: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Ракке террористы ИГ расстреляли 28 бойцов SDF

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Сирия, 30 сентября. ВКС РФ наносят точечные удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо, в Ракке террористы ИГ1 расстреляли 28 бойцов SDF, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям боевиков в Алеппо, Хомсе, Хаме и Идлибе, обеспечивают зачистку от ИГ окрестностей Акербата.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в районе Халфаи, противостоят ИГ на востоке Хомса.

«Исламское государство»: противостоит САА в районе Эс-Сухне, атакует позиции SDF в Хасаке, ведет бои с курдами в Ракке, возобновило обстрел Саламии.

«Джейш аль-Ислам»: проводит рейды и аресты в поселении провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по мирному поселению Аль-Кардаха, лишилась поддержки боевиков «Лива Шухада аль-Габ» в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на юго-западе Даръа.

Курды: потеряли 28 бойцов в Ракке, несут потери в Хасаке.

Провинция Дамаск

В течение дня Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций боевиков на территории оазиса Восточная Гута. Ghouta Media Center писал в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC), что солдаты армии САР обстреливают зоны дислокации вооруженных формирований в районе населенных пунктов Хараста, Дума, Сакба, Хаммурия и Бейт Сава. Ранее в результате взаимных обстрелов сирийской армии и радикалов в Джобаре было уничтожено, по меньшей мере, семь боевиков. Кроме того, части армии Башара Асада обнаружили разветвленную сеть подземных переходов в районе Айн-Тарма.

Провинция Алеппо

Военный Telegram-канал (@NRVR11) сообщал, что ВКС РФ нанесли ряд ударов по позициям коалиции «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Алеппо. По данным автора публикации российская авиация ударила по зонам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 в районах населенных пунктов Анадан, Хрейтан, Кафр Хамра и Хан аль-Асаль.

Накануне радикальные боевики, базирующиеся в западной части региона открыли огонь по административному центру провинции. Местные источники пишут, что ракетные удары исламистов пришлись на центральные улицы и жилые районы Алеппо.

Провинция Хомс

Ожесточенное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1 отмечались в районе города Эс-Сухне. О боестолкновениях сообщал местный источник в социальной сети Twitter (@Palmyra01). Военный источник в Twitter (@PalmyraRev1) писал, что продвижение сирийской армии в этом районе поддерживают ВКС РФ. Военный Telegram-канал (@C_Military1) сообщал, что к югу от стратегически важного города солдатам армии САР удалось отбить атаки радикальных исламистов. Также, по данным автора публикации, нападению со стороны ИГ подверглись позиции САА в районах Хамимы и станции Т-3. Правительственные войска отбили атаки ИГИЛ1, однако по информации одного из местных источников в Twitter (@SoonIanr), в результате столкновения с отрядом ИГИЛ1, состоящим в большинстве из граждан Израиля, было убито 15 бойцов «Хезболлы».

Провинция Даръа

Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» провели рейды в поселении Аль-Малиха, передавал местный источник в социальной сети Twitter (@jaishalislam). В ходе обысков радикалы арестовали всех сторонников правительства Башара Асада. По данным автора публикации, члены «Джейш аль-Ислам» действуют в сотрудничестве с другими группировками вооруженной оппозиции.

На юго-западе провинции Даръа военные действия активизировали боевики «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ. Ранее неизвестная вооруженная группа, предположительно члены ИГ, напала на отряд Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Идлиб

Российская авиация нанесла ряд ударов по позициям боевиков в районе населенного пункта Хиш на юге провинции Идлиб, писал военный Telegram-канал (@NRVR11). Также по данным автора публикации авиаудары ВКС РФ пришлись на зоны дислокации радикальных военизированных формирований в окрестностях поселений Аль-Бушейрия на западе региона и Кафр Джалис к северу от города Идлиб. Также канал в Telegram (@NRVR11) передавал, что ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли ряд ударов по позициям боевиков радикальных группировок в районе городов Маарат ан-Нуман, Корконья, Синджар, Кунсафра и Маареш.

Ранее в результате эффективной работы ВКС РФ на юге провинции Идлиб было ликвидировано 32 радикала группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Ракка

В центральной части административного центра провинции Ракка продолжились бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и боевиками «Исламского государства». Утром в эпицентре противостояния находились кварталы недалеко от стадиона в старом городе. Военный канал в Telegram (@Raqqa_Campaign) писал, что бойцы курдского ополчения осаждают террористов ИГ в здании Национальной больницы Ракки. Также один из источников сообщал в своем Twitter (@Q_Alenezy), что столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством» зафиксированы в квартале Аль-Баду.

Позже военный Telegram-канал (@Raqqa_Campaign) писал, что бойцы курдских отрядов самообороны захватили большое количество стрелкового оружия террористов «Исламского государства» в районе Ан-Нахда. Кроме того, медиакрыло альянса Демократические силы Сирии (SDF) сообщило, что под контроль курдских формирований перешла мечеть Имама Навави. Также бойцы SDF вытеснили террористов из района железнодорожного вокзала Ракки.

В конце дня командование курдских Отрядов народной самообороны (YPG) заявило, что террористы «Исламского государства» проникли на территорию, подконтрольную ополченцам, переодевшись в их форму, и расстреляли 28 бойцов альянса Демократические силы Сирии (SDF). Сообщение представителей YPG передавал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@freelaancenews).

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают оказывать значительную поддержку военной операции против радикальных исламистов на севере провинции Хама. Военный источник в Telegram (@NRVR11) сообщил, что российская авиация нанесла удары по позициям боевиков в окрестностях города Аль-Латамина. Также в течение дня Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации радикалов в окрестностях населенных пунктов Халфая, Аль-Латамина и Кафр Зета. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@Ali_hama4).

Командование одной из крупнейших группировок коалиции «Тахрир аш-Шам», «Лива Шухада аль-Габ», объявило о своем выходе из-под контроля «Джебхат ан-Нусры». Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha).

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» город Соха на востоке провинции Хама, сообщил военный Twitter-канал (@watanisy).

Террористы «Исламского государства» возобновили ракетный обстрел города Саламия, сообщил местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Motawasset). В течение дня под огнем радикальных исламистов пострадало трое мирных жителей населенного пункта, писало информагентство Damascus Now.

Провинция Хасака

Местный источник в Twitter (@soheb1199) зафиксировал столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и террористами «Исламского государства» в районе деревни Аль-Аззави к югу от Аш-Шаддади. Ранее в результате неожиданной атаки террориста-смертника в Суувейане несколько бойцов альянса Демократические силы Сирии (SDF) были взяты в плен боевиками «Исламского государства» и казнены. Кроме того, местные источники сообщали, что при взрыве бомбы неподалеку от деревни Анад на юге провинции Хасака курдские отряды также понесли потери в живой силе.

Позднее один из военных источников в социальной сети Twitter (@ShMC99) сообщил, что на въезде в поселение Аль-Хасын террорист-смертник «Исламского государства» атаковал бойцов Демократических сил Сирии (SDF). По данным автора публикации, в результате взрыва погибло 10 бойцов курдского ополчения.

Провинция Эль-Кунейтра

Один из источников в провинции Эль-Кунейтра сообщил в своем микроблоге в Twitter (@piosawaratown), что солдаты Сирийской арабской армии (САА) провели минометный и пулеметный обстрел позиций радикальных формирований в окрестностях населенного пункта Таль аль-Хамрие.

Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что солдаты правительственных войск Сирии сбили в воздушном пространстве над Эль-Кунейтрой разведывательный дрон, прилетевший со стороны Голанских высот.

Ирак

Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству» сообщило, что на мине, установленной радикальными исламистами на дороге между населенными пунктами Самарра и Ад-Дор, подорвался танк и несколько автомобилей армии Ирака. Также террористы «Исламского государства» заявили, что в районе деревни Майдан «джихад-мобиль» атаковал отряд ополчения «Хашд аш-Шааби».

Солдаты иракской армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили три «джихад-мобиля» «Исламского государства» в окрестностях города Хавиджа. Об этом писал военный канал в Telegram (@teamsmediawar_1). Кроме того, солдаты иракской армии совместно с отрядами ополчения продолжили зачистку от ИГ ближайших пригородов. Местный источник в Twitter (@presssiraq) писал о столкновениях между «Хашд аш-Шааби» и боевиками ИГИЛ в районе деревни Аль-Керна. Telegram-канал (@teamsmediawar_1) сообщал, что бойцы отрядов народного ополчения освободили от радикальных исламистов поселение Аль-Абарат, Аль-Мустах, Хамуд аль-Халаф, Аль-Абалят, Намиля и Тувейрия к северо-западу от Хавиджи.

На юго-западе провинции Киркук террористы «Исламского государства» подожгли нефтяное месторождение Алляс, чтобы замедлить продвижение иракской армии. Об этом писало информационное агентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)