В московском метро произошел очередной технический сбой

В Избранное

Москва, 29 сентября. На двух ветках метрополитена Москвы были увеличены интервалы в движении поездов. Об этом говорится на официальной странице Московского метрополитена в Twitter.

По данным ведомства, интервалы в движении поездов были увеличены на западном участке Арбатско-Покровской линии, а также на Люблинской линии.

19:55 Люблинская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам — Московское метро (@MetroOperativno) September 29, 2017

20:12 Арбатско-Покровская линия. Увеличены интервалы движения на западном участке линии по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) September 29, 2017

Как сообщают пассажиры московской подземки, в поезда совершают длительные остановки на станциях «Дубровка» и «Крестьянская застава». Машинисты и дежурные по станциям сообщают, что увеличение интервалов связано с техническими проблемами.

Стоит отметить, что накануне аналогичный сбой произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метро. После скачка напряжения было приостановлено движение поездов от станции «Нагорная» до станции «Южная».