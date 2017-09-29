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В Минобороны РФ усомнились в «неоценимом» вкладе Британии в борьбу с ИГ в Сирии
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    В Минобороны РФ усомнились в «неоценимом» вкладе Британии в борьбу с ИГ в Сирии

    23:03  29 Сентября 2017
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    В Минобороны РФ усомнились в «неоценимом» вкладе Британии в борьбу с ИГ в Сирии

    Москва, 29 сентября. В Министерстве обороны России считают, что глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон переоценил роль своей страны в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    «По мере приближения разгрома группировки ИГИЛ сирийскими войсками при поддержке ВКС России в Сирии неожиданно выяснилось, что где-то за спиной у нас все эти годы больше всех помогал уничтожению террористов британский министр обороны Майкл Фэллон», — сказал Конашенков.

    При этом генерал выразил недоумение в связи с тем, где были британские «силы добра» в середине 2015 года, когда террористы ИГИЛ практически полностью захватили Сирию и треть территории Ирака.

    Ранее британский министр обороны Майкл Фэллон заявил, что Великобритания внесла «неоценимый вклад» в разгром «жалкой секты» ИГ1 в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #великобритания #иг #вкс рф #игил #конашенков #фэллон
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