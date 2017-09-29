Захарченко: Киев планирует зачистить Донбасс под прикрытием миротворцев ООН

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Донецк, 29 сентября. Миротворческая миссия ООН в Донбасс необходима Киеву для «зачистки» ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«Президент России говорил не о миротворцах, а о миссии ООН по защите наблюдателей ОБСЕ. Киев хочет ввести сюда миротворческую миссию, чтобы зачистить нашу территорию», — заявил Захарченко.

Он также добавил, что миссии ООН по защите наблюдателей ОБСЕ не выгодна Киеву, так как она вскроет все факты нарушения минских соглашений со стороны украинских силовиков.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин поручил МИД РФ внести в Совбез ООН резолюцию о вводе миротворческих сил на линию разграничения в Донбассе, с целью обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ.