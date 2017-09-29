Гендиректора «ВИМ-Авиа» отправили под домашний арест

В Избранное

Москва, 29 сентября. Басманный районный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, подозреваемого в хищении средств.

«Избрать в отношении обвиняемого Кочнева… меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 ноября», — было объявлено на заседании.

Напомним, ранее стало известно о том, что новым генеральным директором компании «ВИМ-Авиа» стал Александр Бурдин. Как отметили представители авиаперевозчика, он обладает значительным опытом в сфере антикризисного менеджмента.