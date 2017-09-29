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Гендиректора «ВИМ-Авиа» отправили под домашний арест
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    Гендиректора «ВИМ-Авиа» отправили под домашний арест

    21:37  29 Сентября 2017
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    Гендиректора «ВИМ-Авиа» отправили под домашний арест

    Москва, 29 сентября. Басманный районный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, подозреваемого в хищении средств.

    «Избрать в отношении обвиняемого Кочнева… меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 ноября», — было объявлено на заседании.

    Напомним, ранее стало известно о том, что новым генеральным директором компании «ВИМ-Авиа» стал Александр Бурдин. Как отметили представители авиаперевозчика, он обладает значительным опытом в сфере антикризисного менеджмента.

    Автор: Алексей Громов
    #вим-авиа
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